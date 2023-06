Home > Video > Non solo il mondo della politica e dello spettacolo, ma anche “gente comune... Non solo il mondo della politica e dello spettacolo, ma anche “gente comune” ha reagito con grande dispiacere alla morte di Silvio Berlusconi

“La morte è una brutta cosa. Fece tante cose”, così una nipote riprende la reazione della nonna alla notizia della morte di Silvio Berlusconi: l’anziana signora non ha parole per esprimere il suo dispiacere. Non è stato l’unico caso in Italia, stanno girando tantissimi video delle reazioni alla notizia, reazioni spontanee e genuine di persone anziane che si sono sempre affidate a uno dei protagonisti del mondo politico italiano