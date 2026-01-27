Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani è voluto intervenire a mezzo stampa rispetto ai commenti dell’opposizione relativi alla presenza dell’ICE a supporto degli atleti statunitensi in occasione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il suo obiettivo infatti è stato quello di rassicurare l’opinione pubblica.

L’Ice è qui in qualità di Anti-terrorismo

Tajani ha voluto approfondire l’arrivo dell’ICE sul suolo milanese, spiegando che l’ICE fa parte del reparto anti-terrorismo e quindi ricoprirebbe un ruolo di sicurezza e tutela per gli atleti in caso di necessità.

Il nome del reparto è quello ma non bisogna pensare che arrivino quelli dotati di mitra e faccia coperta, così ha riportato Ansa.it smentendo le idee circolate dall’opposizione rispetto al loro arrivo in Italia durante la manifestazione.

“Non arrivano le SS”

Tajani infatti specifica di essere stato il più duro nel paese in merito all’eventualità che potessero arrivare i reparti operativi presenti a Minneapolis, perché voleva la massima sicurezza dell’operato.

Ha infatti rincarato la dose aggiungendo – “non arrivano le SS” – mettendo a tacere tutte le voci negative sull’approdo dell’ICE in Italia per le Olimpiadi invernali che inizieranno la prossima settimana.

La speranza è che dopo questo chiarimento la notizia possa non più essere argomento di discussione politca.