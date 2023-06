Home > Video > “Non trovo parole per descrivere la cattiveria nei commenti”: Marianna ri... “Non trovo parole per descrivere la cattiveria nei commenti”: Marianna risponde davanti alle critiche sui social

“Noi facciamo i video per far divertire: non capisco il senso di tutta questa cattiveria”: Marianna (@davidemariannaolisterno) dice basta alla cattiveria gratuita nei commenti sotto i suoi video della sua vita quotidiana. “Vi metto nella mia vita per tenervi compagnia, ma poi per cosa? Per sentirci dire cose brutte”