Nordcorea: Seul, 'potremmo accettare congelamento produzione armi nucleari'

Seul, 22 set. (Adnkronos) - Il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung accetterebbe un accordo tra Donald Trump e Kim Jong Un in base al quale la Corea del Nord si impegna a congelare la produzione delle sue armi nucleari, anziché eliminarle. Il capo dello Stato ha dichiarato alla Bbc ch...

Seul, 22 set. (Adnkronos) – Il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung accetterebbe un accordo tra Donald Trump e Kim Jong Un in base al quale la Corea del Nord si impegna a congelare la produzione delle sue armi nucleari, anziché eliminarle. Il capo dello Stato ha dichiarato alla Bbc che la Corea del Nord sta producendo 15-20 armi nucleari in più all'anno e che un congelamento, come "misura di emergenza provvisoria", sarebbe per ora "un'alternativa fattibile e realistica" alla denuclearizzazione.

"Finché non rinunceremo all'obiettivo a lungo termine della denuclearizzazione, credo che ci saranno chiari vantaggi nel far sì che la Corea del Nord interrompa lo sviluppo nucleare e missilistico", ha affermato Lee Jae Myung. "La questione è se persisteremo in tentativi infruttuosi verso l'obiettivo finale della denuclearizzazione oppure se ci prefiggeremo obiettivi più realistici e ne raggiungeremo alcuni".