La corte di Kursk ha inflitto pene fino a nove anni per l'appropriazione di 152,8 milioni di rubli destinati alle fortificazioni di confine; quattro condanne e indagini collegate a esponenti regionali

Un tribunale del distretto di Leninsky, nella regione di Kursk, ha emesso una sentenza nel quadro di un’inchiesta sulla gestione dei fondi destinati alle difese al confine con l’Ucraina. Al centro del procedimento ci sono appalti per la costruzione di linee difensive che, secondo l’accusa, sono costate miliardi di rubli ma sarebbero state oggetto di irregolarità e frodi contrattuali.

L’indagine e le contestazioni

Secondo gli atti giudiziari, gli appalti sarebbero stati assegnati a favore di una società considerata di comodo: contratti formali sull’atto, ma con produzione effettiva scadente o addirittura inesistente. L’ex direttore generale della Kursk Region Development Corporation è stato indicato come il principale responsabile dell’appropriazione indebita. Gli inquirenti hanno vincolato 152,8 milioni di rubli, somma richiesta a titolo di risarcimento e sequestrata in vista del rimborso alla regione.

La sentenza e le pene

Il giudice ha condannato il principale imputato a nove anni di reclusione in regime ordinario e ha disposto la revoca dell’onorificenza dell’Ordine “Per il merito alla patria”. Altri tre imputati — tra cui due ex vice e il direttore di una ditta appaltatrice — hanno ricevuto pene comprese tra sette e otto anni e mezzo; nei loro confronti sono state imposte anche sanzioni pecuniarie e misure accessorie previste dal codice penale. Sono state inoltre previste confische e il recupero di somme a favore della collettività.

Possibilità di impugnazione

La difesa ha annunciato ricorso. I legali sostengono che le prove non dimostrerebbero in modo univoco l’esistenza di un meccanismo organizzato per la sottrazione di fondi e confidano in un ribaltamento nelle fasi di appello. La sentenza non è ancora definitiva: i prossimi passaggi processuali potranno confermarla o modificarla, e si attendono le decisioni delle corti superiori.

Impatto operativo e politico

Le opere contestate facevano parte di un progetto miliardario pensato per rafforzare la difesa lungo il confine con l’Ucraina. Durante le operazioni nella zona, alcune fortificazioni sarebbero state violate: questo fatto ha alzato il livello di attenzione pubblica e istituzionale sulla qualità dei lavori e sulla trasparenza delle procedure. Le indagini hanno già portato all’avvio di procedimenti amministrativi e, in alcuni casi, a nuovi fascicoli contro esponenti regionali, con ipotesi di corruzione e abuso d’ufficio.

Ripercussioni e questioni aperte

Oltre alla dimensione penale, il caso solleva dubbi gestionali sul modo in cui vengono spese risorse destinate a opere strategiche. L’intreccio tra appalti pubblici, subappalti e controlli amministrativi, soprattutto in situazioni di emergenza, mette in luce la necessità di strumenti di vigilanza più efficaci per evitare dispersioni di fondi essenziali per la sicurezza regionale.

Prossimi sviluppi

Dalle autorità giudiziarie e disciplinari si attendono ulteriori decisioni. La sentenza del 20 febbraio 2026 rappresenta una tappa rilevante nell’inchiesta su Kursk, ma l’esito finale dipenderà dalle impugnazioni e dall’eventuale prosecuzione delle verifiche amministrative e penali.