Nuova udienza per il Processo Regeni: in aula le immagini delle torture su Giulio

Nuova udienza per il Processo Regeni: in aula le immagini delle torture su Gi...

Quella di oggi sarà un’udienza particolarmente dura, questo è quello che ha rivelato il legale della famiglia di Giulio Regeni durante un sit-in tenuto poco prima del nuovo incontro in aula. Stando a quanto riferito dall’avvocato Alessandra Ballerini, verranno mostrate e raccontate nel dettaglio tutte le atrocità e le torture che il ricercatore ha subito.

Un’udienza sulle torture inflitte a Giulio

L’avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, ha avuto modo di parlare della nuova udienza del processo che si terrà oggi durante un sit-in tenutosi a piazzale Clodio pochi minuti prima del nuovo incontro in aula. E, stando a quanto condiviso, la giornata odierna sarà abbastanza dura, soprattutto per i famigliari.

Ballerini ha infatti sottolineato come in aula si parlerà nel dettaglio e verranno anche mostrate le atrocità e le torture che Giulio ha subito. Proprio per la crudezza dell’argomento e delle immagini e per evitare altro dolore ai parenti e ai genitori del ricercatore, è stato deciso che una parte del processo si terrà a porte chiuse.

Il legale ha poi concluso con un appello, chiedendo a tutti i presenti al processo di non condividere in alcun modo le immagini che verranno presentate in aula. Nella nuova udienza di oggi verranno ascoltati un medico legale e un tossicologo.