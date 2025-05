Il contesto delle indagini

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e degli inquirenti. La Procura di Pavia ha avviato una serie di nuovi interrogatori che potrebbero rivelarsi decisivi per la risoluzione del caso. Tra i protagonisti di questi interrogatori ci sono nomi noti, come quello di Andrea Sempio, già al centro delle indagini in passato, e Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi.

La complessità del caso richiede un’analisi approfondita delle testimonianze e delle prove raccolte nel corso degli anni.

Interrogatori e testimonianze

Martedì prossimo, Andrea Sempio sarà interrogato a Pavia, dove gli inquirenti sperano di ottenere chiarimenti sulle sue interazioni con Chiara e il suo gruppo di amici. La sua testimonianza è considerata fondamentale per ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica morte della giovane. Parallelamente, Alberto Stasi, che ha già scontato una pena di 16 anni per l’omicidio, sarà ascoltato nuovamente. La sua posizione è delicata, poiché potrebbe fornire informazioni cruciali su dinamiche relazionali e possibili motivi dietro il delitto.

Il ruolo di Marco Poggi

Un altro interrogatorio significativo riguarda Marco Poggi, fratello di Chiara, che verrà ascoltato a Venezia. La sua testimonianza è attesa con grande interesse, poiché potrebbe offrire un punto di vista unico sulle abitudini e le relazioni del gruppo di amici di Chiara. Gli inquirenti ritengono che le informazioni fornite da Poggi possano contribuire a chiarire alcuni aspetti oscuri del caso, in particolare riguardo ai rapporti interpersonali e alle dinamiche sociali che caratterizzavano il gruppo. La sua presenza come testimone potrebbe rivelarsi determinante per il progresso delle indagini.