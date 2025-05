Il caso di Chiara Poggi: un omicidio irrisolto

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il , continua a suscitare interesse e dibattito. La recente inchiesta condotta dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha riaperto il caso, portando alla luce nuovi elementi che potrebbero cambiare le sorti dell’indagine. Il 17 giugno si terrà un incidente probatorio su reperti mai analizzati, utilizzando tecniche scientifiche all’avanguardia.

Questo sviluppo rappresenta un’opportunità unica per rivedere le prove e le testimonianze che hanno caratterizzato il caso negli ultimi anni.

Le dichiarazioni dell’ex procuratore Mario Venditti

Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, ha recentemente difeso le sue scelte di archiviazione nei confronti di Andrea Sempio, accusato di concorso nell’omicidio. Venditti ha sottolineato la mancanza di riscontri oggettivi e la carenza di prove scientifiche all’epoca delle indagini. La sua posizione è chiara: le nuove indagini devono tenere conto del giudicato già formato, che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. Tuttavia, la scoperta di nuove prove, come l’impronta del palmo di una mano sul luogo del delitto, potrebbe riaprire il dibattito sulla colpevolezza di Sempio.

Nuove tecniche scientifiche e prove emergenti

Le recenti scoperte scientifiche, come l’analisi del DNA, potrebbero fornire elementi cruciali per l’indagine. L’impronta papillare, attribuita a Sempio, e il DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara, ora leggibile grazie a tecnologie moderne, potrebbero rappresentare la chiave per risolvere il caso. La difesa di Stasi ha già annunciato l’intenzione di presentare una consulenza per dimostrare la presenza di sostanza biologica della vittima nell’impronta. Se confermata, questa prova potrebbe essere decisiva per l’accusa.

Il contesto dell’omicidio e le indagini passate

Il caso Poggi ha una storia complessa, caratterizzata da indagini intricate e colpi di scena. Già nel 2008, esperti della difesa di Stasi avevano ipotizzato che il corpo di Chiara fosse stato spostato da più persone, basandosi su tracce di sangue e sull’altezza del corpo al momento del ritrovamento. Queste teorie, sebbene inizialmente trascurate, stanno riemergendo con forza alla luce delle nuove indagini. La possibilità che ci siano stati più complici nell’omicidio di Chiara Poggi non può essere esclusa, e le autorità stanno esaminando ogni dettaglio con attenzione.