Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco

Un’impronta che cambia tutto

La recente scoperta di una traccia biologica sull’impronta 33, rinvenuta sulla parete della scala dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, ha riacceso l’interesse su uno dei casi di omicidio più controversi d’Italia. Questa impronta, secondo una relazione tecnica che la difesa di Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima, intende presentare agli inquirenti, sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio.

La notizia ha suscitato un’ondata di emozioni e interrogativi, a distanza di diciotto anni dal tragico evento del .

Il contesto del delitto di Garlasco

Il caso di Chiara Poggi ha segnato profondamente la comunità di Garlasco e ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali. Chiara, una giovane donna di 26 anni, fu trovata morta nella sua abitazione, e il suo omicidio ha dato il via a un lungo e complesso iter giudiziario. Alberto Stasi, inizialmente assolto, è stato condannato a 16 anni di carcere, ma la sua difesa ha sempre sostenuto la sua innocenza. La nuova inchiesta, che si basa su questa impronta biologica, potrebbe rivelarsi cruciale per rivedere le certezze accumulate nel corso degli anni.

Le implicazioni della nuova inchiesta

La Procura di Pavia, che ha riaperto il caso, sta esaminando attentamente le nuove evidenze. Se l’impronta biologica fosse confermata come appartenente a Sempio, si aprirebbero scenari inediti e potenzialmente decisivi per il processo. Gli avvocati di Stasi hanno già annunciato che presenteranno la relazione tecnica, sperando di ottenere una revisione del caso. Questo sviluppo non solo potrebbe cambiare le sorti di Stasi, ma anche gettare nuova luce su un delitto che ha lasciato molte domande senza risposta.