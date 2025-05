Il caso di Garlasco riaperto dopo 18 anni

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a far discutere. Recentemente, nuove indagini hanno riacceso l’attenzione su questo caso, portando alla luce un possibile errore giudiziario che potrebbe coinvolgere Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La madre di Alberto, Elisabetta Ligabò Stasi, ha espresso il suo sgomento riguardo alle recenti rivelazioni, affermando che la verità sta finalmente emergendo.

Le dichiarazioni della madre di Alberto Stasi

“È uno schifo, mi dispiace usare questa parola, ma è un vero e puro schifo”, ha dichiarato Elisabetta Ligabò Stasi, commentando la situazione attuale. La madre ha sempre sostenuto l’innocenza del figlio, il quale si è dichiarato innocente sin dall’inizio. “Non me lo spiego, un errore così grave mi sembra incredibile. Credo che questa domanda vada fatta a chi ha condannato mio figlio”, ha aggiunto, sottolineando la sua incredulità di fronte alle nuove scoperte.

Le reazioni delle famiglie coinvolte

La madre di Chiara Poggi, Rita Preda, ha risposto alle nuove indagini con scetticismo, definendo le ipotesi avanzate come “stravaganti”. “Il condannato è Alberto Stasi”, ha affermato, esprimendo la sua comprensibile ostilità nei confronti della famiglia Stasi. Elisabetta, tuttavia, ha cercato di spiegare la sua posizione, affermando che non ha mai ricevuto segnali di apertura da parte della famiglia Poggi. “Credo che non vogliano. Vedo che sono sempre molto ostili nei nostri confronti”, ha detto, evidenziando la difficoltà di un dialogo tra le due famiglie.

Il ruolo delle nuove indagini

Le nuove indagini hanno portato alla luce un nuovo sospettato, Andrea Sempio, il quale è stato menzionato come possibile colpevole. La madre di Alberto ha espresso il suo disprezzo nei confronti di Sempio, affermando: “Io quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare”. Questo nuovo sviluppo ha riaperto il dibattito sull’efficacia delle indagini condotte all’epoca del delitto e sulla possibilità che Alberto Stasi sia stato vittima di un errore giudiziario.

Conclusioni e prospettive future

Il caso di Garlasco rimane uno dei più controversi della cronaca italiana. Con le nuove indagini che continuano a emergere, la questione dell’innocenza di Alberto Stasi è più attuale che mai. La madre, pur mantenendo la sua posizione, si dice pronta a dialogare con la famiglia Poggi, ma riconosce che la strada da percorrere è ancora lunga e difficile. La verità, in questo intricato labirinto di emozioni e giustizia, potrebbe finalmente venire a galla, ma solo il tempo potrà dirlo.