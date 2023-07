Home > Video > Nuovi palinsesti Mediaset: tutte le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi Nuovi palinsesti Mediaset: tutte le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi

Una vera rivoluzione in casa Mediaset: nelle scorse ore Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i nuovi palinsesti 2023-2024. Con una prima grande novità: Berbara D'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5 e non condurrà altri programmi fino alla scadenza del suo contratto prevista per fine anno. Stop anche per Belen Rodriguez, in stand by Ilary Blasi. Molti i nuovi ingressi, da Bianca Berlinguer a Checco Zalone, da Myrta Merlino a Luciana Littizzetto.