Un caso che riapre ferite

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, continua a far parlare di sé. Con il passare del tempo, emergono nuovi elementi che complicano ulteriormente la posizione di Andrea Sempio, l’uomo indagato. Non solo l’impronta trovata vicino al corpo della vittima, ma anche dettagli inediti che potrebbero rivelarsi decisivi per le indagini.

Il malore durante l’interrogatorio

Secondo quanto riportato da fonti attendibili, il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza hanno scoperto che Sempio si sentì male durante l’interrogatorio. Questo episodio, avvenuto il giorno in cui presentò lo scontrino del parcheggio, non fu mai registrato nei verbali ufficiali. Tuttavia, gli archivi del 118 confermerebbero l’intervento di un’ambulanza per un malore che durò ben 40 minuti. Un calo di pressione che ha sollevato interrogativi sulla stabilità psicologica dell’indagato.

Testimonianze e nuovi indizi

La madre di Sempio, Daniela Ferrari, ha confermato in un’intervista di aver assistito a un episodio simile, suggerendo che il malore del figlio non fosse un caso isolato. Inoltre, gli investigatori hanno avviato un nuovo filone d’inchiesta, effettuando appostamenti notturni e analizzando la spazzatura di casa Sempio. In questo modo, sono stati rinvenuti alcuni biglietti manoscritti che esprimono un chiaro turbamento, sebbene non facciano riferimento diretto all’omicidio di Chiara Poggi. Tra questi, spicca una frase inquietante: “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare”.

Le implicazioni legali

Questi nuovi elementi potrebbero avere un impatto significativo sull’andamento del processo. La posizione di Sempio, già fragile, si complica ulteriormente con ogni nuova scoperta. Gli avvocati difensori dovranno affrontare una sfida ardua per mantenere l’innocenza del loro assistito, mentre l’accusa sembra avere sempre più materiale su cui lavorare. La comunità di Garlasco, ancora scossa dall’omicidio, attende con ansia gli sviluppi futuri di un caso che continua a suscitare emozioni e interrogativi.