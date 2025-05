Accertamenti tecnici irripetibili

Martedì, il pubblico ministero Ilaria Iozzi ha annunciato l’incarico per accertamenti tecnici irripetibili nel caso della morte di Liliana Resinovich. Questo sviluppo è stato confermato dal quotidiano Il Piccolo, che ha specificato come tali accertamenti rappresentino un supplemento alla consulenza già avviata dal team dell’antropologa forense Cristina Cattaneo.

Gli accertamenti riguarderanno aspetti di natura medico-legale, genetica e merceologica, con l’obiettivo di fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato grande interesse e preoccupazione nell’opinione pubblica.

Partecipazione dei consulenti tecnici

Il quotidiano ha inoltre rivelato che ai nuovi accertamenti potranno partecipare anche i consulenti tecnici di parte. Tra questi, ci saranno i professionisti nominati da Sebastiano Visintin, marito di Liliana, attualmente indagato per l’omicidio della moglie. Anche il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, insieme alla nipote Veronica e alla cugina Silvia Radin, avranno la possibilità di far valere le proprie posizioni attraverso i loro esperti. Tuttavia, il sostituto procuratore non ha fornito dettagli specifici riguardo agli accertamenti che verranno effettuati, lasciando aperte molte domande.

Il team di esperti coinvolti

Oltre alla Cattaneo, il team di esperti include nomi di spicco nel campo dell’antropologia forense. Elena Pilli, docente presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, è nota per la sua esperienza nell’applicazione delle tecnologie del DNA, avendo lavorato su casi di grande rilevanza come quelli di Yara Gambirasio e Serena Mollicone. Oscar Ghizzoni, ufficiale in congedo dei Ris di Roma e Parma, e Rosario Casamassima, maresciallo dei Ris, sono altri due professionisti che porteranno la loro competenza nel caso. Entrambi hanno già avuto esperienze significative in casi complessi, rendendo il loro contributo particolarmente prezioso.

La morte di Liliana Resinovich continua a sollevare interrogativi e a richiedere risposte. Con l’avvio di questi accertamenti, ci si aspetta che nuove informazioni possano emergere, contribuendo a chiarire una vicenda che ha colpito profondamente la comunità e ha acceso il dibattito pubblico.