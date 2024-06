Stando ad un nuovo report stilato da FragilItalia, la spesa per i figli costa non poco alle famiglie, che spesso si vedono costrette a fare dei sacrifici.

Il nuovo report stilato da FragilItalia e intitolato “Il costo dei figli” rivela non pochi dettagli sul peso che i genitori sono spesso costretti ad affrontare per sostenere le spese dei figli. E, stando ai dati condivisi dallo studio, sembra che una fetta importante dei costi mensili delle famiglie, parliamo di più di un terzo, siano legati proprio ai figli.

Il costo dei figli per le famiglie italiane

Il report di FragilItalia rivela anche altri dati, ovvero che la metà degli italiani, parliamo di cinque famiglia su dieci, hanno figli conviventi e tra quelli maggiorenni, quasi la metà è completamente a carico dei genitori. Stando ai dati condivisi, sembra che mediamente i figli impattano sulla spesa media mensile delle famiglie per un terzo delle spese totali. Dei costi che riguardano principalmente abbigliamento, calzature, libri scolastici, attività sportive e pasti fuori casa.

In altri casi, si parla di un terzo delle famiglie, la spesa per i figli è invece maggiore, e rappresenta tra il 40% ed il 70% del bilancio. Lo studio aggiunge inoltre che spesso per sostenere questi costi le famiglie cercano di adattarsi e limitare gli acquisti. Nel dettaglio, sei genitori su dieci rinunciano ad acquisti personali, ad andare al ristorante e a ridurre le vacanze.

In altri casi invece sono i figli a dover sottostare a delle restrizioni, come capita in tre famiglie su dieci dove hanno dovuto rinunciare a degli acquisti soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento, uno smartphone nuovo e le uscite con gli amici.