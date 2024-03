Nvidia presenta nuovi chip potenziati per l'intelligenza artificiale

San José (California), 19 mar. (askanews) - Nvidia ha presentato una serie di nuovi processori potenziati, con l'ambizione di dare una ulteriore spinta all'intelligenza artificiale e in particolare all'AI generativa. "Questa è la GPU più avanzata al mondo oggi in produzione" ha detto alla confer...

San José (California), 19 mar. (askanews) – Nvidia ha presentato una serie di nuovi processori potenziati, con l’ambizione di dare una ulteriore spinta all’intelligenza artificiale e in particolare all’AI generativa.

“Questa è la GPU più avanzata al mondo oggi in produzione” ha detto alla conferenza degli sviluppatori Jensen Huang a San José, California, sostenendo che i nuovi prodotti siano non solo 4 volte più veloci della generazione precedente, ma anche con una efficienza energetica 25 volte superiore, una tema fondamentale per il futuro dell’AI, sotto accusa per l’eccessivo consumo di energia.

I chip e il sotfware relativo fanno parte della piattaforma Blackwell, dal nome di David Blackwell, il primo accademico nero inserito nella National Academy of Science.