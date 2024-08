I fratelli Gallagher torneranno insieme sul palco per una serie di date negli Stadi previste a luglio e agosto del 2025. I fan degli Oasis sono in fermento per l’uscita dei biglietti prevista per il 31 agosto.

La reunion degli Oasis

Quattordici gli show previsti, tutti in Inghilterra, Irlanda e Scozia. Il debutto ci sarà il 4 e 5 luglio 2025 al Principality Stadium di Cardiff, poi l’11, 12, 19 e 20 luglio gli Oasis suoneranno a Heaton Park a Manchester, il 25 e 26 luglio e il 2 e 3 agosto saranno allo Stadio di Wembley a Londra, l’8 e 9 agosto si esibiranno allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edinmburgo e il 16 e 17 agosto al Croke Park di Dublino.

La reunion degli Oasis: i biglietti

I biglietti saranno messi in vendita sabato 31 agosto alle ore 10 italiane. Si potranno acquistare sui seguenti siti: Ticketmaster Uk, Gigs and Tour, SEE Tickets, Gigs in Scotland e Ticketmaster IE. Ogni persona potrà comprare un massimo di quattro biglietti.

I biglietti per assistere all’Oasis Live ’25 vengono a costare tra le 70 e le 500 sterline che corrispondono a 80-600 euro. Allo stadio di Wembley a Londra si parte da 74 pound, 87 euro, per arrivare fino a 506, oltre 600 euro, se si vuole il biglietto ‘Pre-show party & Exhibition Fan Package’. Questo include un biglietto premium a sedere, accesso al Pre-Show Party, ingresso alla Mostra, accesso alla Mostra Privata degli Oasis, articolo da collezione premium, pacchetto di merchandising esclusivo, litografia numerata esclusiva e pass laminato commemorativo.

I posti più economici sono per i live al Principality Stadium di Cardiff, dove si possono trovare a 73 pound, 86 euro, e a 74, 87 euro, per il Murrayfield Stadium di Edimburgo. Per quanto riguarda, invece, le due date in programma in Irlanda al Croke Park di Dublino si parte dagli 86 euro, ai quali vanno aggiunte le spese di prenotazione.

Nella città natale della band, a Manchester, i biglietti partono da 148 sterline, 176 euro, con disponibilità solo di posti in piedi.