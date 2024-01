Home > Video > OFF CAMERA con i PIT OFF CAMERA con i PIT

"Siamo riusciti a conciliare la nostra passione con il lavoro", in questa puntata di OFF CAMERA introduciamo i PIT, abbreviazione che sta Paranormal Investigation Team, e sono una coppia di Youtubers e 'cercatori di fantasmi' che sono riusciti a trasformare la loro grande passione per il sovrannaturale in una professione, simbolo che con il giusto impegno e tenacia si può realizzare tutto. E voi, li conoscevate?