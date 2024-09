Oggi, l'inizio del tour europeo del Papa avviene in Lussemburgo.

Questa mattina, Papa Francesco inizierà il suo prossimo viaggio apostolico, puntando verso Lussemburgo e Belgio, nel cuore del continente europeo. La sua partenza è programmata a Roma Fiumicino alle 8.05, con arrivo previsto in Lussemburgo alle 10. La cerimonia di accoglienza avrà luogo presso l’aeroporto internazionale Lussemburgo-Findel, dove sarà ricevuto dal Granduca Enrico, dalla Granduchessa Maria Teresa Mestre e dal capo del governo del Lussemburgo, Luc Frieden. Successivamente, il Pontefice si dirigerà al Palazzo Granducale per un incontro di cortesia con il Granduca e un ulteriore colloquio con il primo ministro. Intorno alle 11.45, Papa Francesco si sposterà al Cercle Cité, un importante edificio storico situato nel centro della città. Alle 11.50 si terrà un incontro con le autorità locali, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico, durante il quale il Papa terrà il suo primo discorso. Al termine di questa fase, alle 12.20, si recherà alla residenza arcivescovile per il pranzo. Il secondo impegno ufficiale del suo programma è fissato alle 16.30 presso la Cattedrale di Notre Dame, per un incontro con la comunità cattolica locale. Qui il Papa pronuncerà il suo secondo discorso. Al termine dell’evento, il Pontefice si dirigerà verso l’aeroporto per prendere il volo delle 18.15 verso Bruxelles. L’atterraggio presso la Base aerea di Melsbroek è previsto alle 19.10, dove sarà ricevuto dai sovrani del Belgio Philippe e Mathilde. Alle 19.40, si dirigerà alla Nunziatura dove metterà fine a questa prima giornata del suo viaggio internazionale.