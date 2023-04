Home > Video > Okauryh: "É triste pensare che la società di oggi sia così" Okauryh: "É triste pensare che la società di oggi sia così"

"Rimango scioccata perché è molto triste pensare che la società italiana di oggi sia così. A me lascia di sasso come la gente abbia con me questo comportamento ma riguardante non un accessorio usato, ma il mio fisico". Okauryh si sfoga sui social rispondendo al commento "mamma mia quanto sei ingrassata".