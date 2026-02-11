Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Programma e Orari di Oggi

Il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di milano cortina 2026 si preannuncia ricco di eventi e emozioni. Dopo le straordinarie performance degli atleti italiani, già protagonisti con medaglie in diverse discipline, oggi l’attenzione si concentra sul SuperG maschile, dove quattro atleti azzurri sono pronti a dare il massimo.

Il programma di giornata

La giornata inizia con un intenso programma di gare, che vedrà protagonisti diversi sportivi italiani. Le prime competizioni prenderanno il via al mattino. Ecco una panoramica completa delle gare in programma:

Dettagli delle gare mattutine

Alle 9:10, si svolgerà la combinata nordica con l’inseguimento individuale maschile. I rappresentanti italiani, tra cui Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin, parteciperanno con l’obiettivo di ottenere un buon risultato. Subito dopo, alle 10:00, il salto sul trampolino piccolo rappresenterà un ulteriore test per i nostri atleti.

In parallelo, alle 10:00, si svolgerà la gara di skeleton femminile, con le atlete Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio pronte a sfidarsi nel cronometrato. A seguire, alle 10:30, si accenderanno le luci sullo sci freestyle, con le qualificazioni per il halfpipe femminile, in cui si esibirà Manuela Passaretta.

Il clou della giornata: il SuperG maschile

Il momento più atteso della giornata è senza dubbio il SuperG maschile, previsto per le 11:30. Gli atleti italiani Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris sono pronti a dare il massimo per cercare di conquistare una medaglia.

Le sfide pomeridiane

Nel pomeriggio, si susseguiranno diverse competizioni. Alle 12:30, si svolgerà la gara maschile di skeleton, mentre alle 13:45 tornerà in scena la combinata nordica con la prova di 10 km, sempre con i nostri atleti in pista.

Non mancheranno le emozioni nel biathlon femminile, con le gare che inizieranno alle 14:15. Le atlete italiane, tra cui Michela Carrara e Dorothea Wierer, sono pronte a stupire. La giornata si concluderà con il tanto atteso incontro di hockey su ghiaccio tra Italia e Svezia, fissato per le 21:10.

Dove seguire le gare

Per chi desidera seguire le gare di oggi, ci sono diverse opzioni disponibili. Gli eventi saranno trasmessi in diretta sui canali Rai, mentre per chi preferisse lo streaming, sarà possibile assistere alle competizioni su Rai Play, Eurosport, HBO Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

Con un programma così ricco e variegato, gli appassionati di sport possono tifare per i nostri atleti e vivere le emozioni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.