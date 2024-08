Olimpiadi Parigi 2024: l'entusiasmo di Giovanni Malagò per i risultati dell'...

Olimpiadi Parigi 2024: l'entusiasmo di Giovanni Malagò per i risultati dell'...

Terminate le Olimpiadi, il Presidente Giovanni Malagò non ha nascosto l'emozione: rabbia, invece, per il commento del ministro

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa al termine delle Olimpiadi di Parigi, si è detto orgoglioso per i successi raggiunti dall’Italia in questa competizione sportiva. Tuttavia, non le manda a dire al ministro dello sport Abodi.

Giovanni Malagò e il successo dell’Italia alle Olimpiadi

“Le 40 medaglie conquistate sono la conferma dell’Italia nel ruolo da protagonista nello scenario dello sport mondiale. Siamo forse il Paese più multidisciplinare“.

Molto orgoglio per i risultati ottenuti dagli atleti italiani e per l’ulteriore passo in avanti raggiunto rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nell’estate 2021.

Il numero di medaglie conquistate a fine Olimpiadi è identico a quello di Tokyo, ma a Parigi gli azzurri hanno portato a casa due ori in più, 12 contro 10, e tre argenti in più 13 contro 10. Ad oggi un record assoluto.

“Perché ero convinto avvenisse? Perché sapevamo benissimo quante possibilità da medaglia avevamo e quando ne hai così tante molte le perdi per strada anche nei modi più rocamboleschi, ma hai la possibilità di vincerle in altri sport e questo è quello che è successo”.

Il successo in tante discipline differenti

L’Italia è salita sul podio in tante discipline e questo di questo aspetto Giovanni Malagò ne va molto fiero:

“Quando il nostro medagliere era meno ricco, alcune discipline incidevano molto: penso per esempio alla scherma e al tiro, mentre oggi 20 sport sono andati a medaglia“.

Il ministro dello sport Andrea Abodi di recente ha sottolineato che il mandato di Malagò sta per scadere. A tal proposito, Giovanni Malagò sottolinea: