Tokyo, 4 ago. (Adnkronos) – "Non pensavo fosse possibile! Grazie a tutti gli atleti che mi hanno votato e che si sono fidati di me!! Da oggi lavorerò per il mio mondo e penso che questa sia la cosa migliore!! Congratulazioni agli altri atleti eletti".

Così Federica Pellegrini su Instagram ha ringraziato tutti gli atleti che l'hanno votata come rappresentanti degli atleti al Cio.