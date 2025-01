Un tragico evento a Capannori

La comunità di Capannori, in provincia di Lucca, è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Artan Kaja, un imprenditore di 52 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto in un deposito della cartiera Smurfit Kappa, dove lavorava con una ditta esterna. Inizialmente, le autorità avevano ipotizzato un incidente sul lavoro, ma le indagini hanno preso una piega inaspettata, rivelando che Kaja potrebbe essere stato vittima di un omicidio.

Le indagini in corso

I carabinieri, dopo aver esaminato la scena del crimine, hanno sottoposto a fermo un autotrasportatore albanese, che è stato ascoltato dagli inquirenti. Secondo le fonti della procura, il suo racconto è apparso confuso e contraddittorio. La vittima presentava una ferita alla testa, inizialmente attribuita a una caduta, ma le nuove evidenze suggeriscono che potrebbe essere stata causata da un colpo di arma da fuoco. La ricerca dell’arma del delitto è attualmente in corso, ma al momento non è stata trovata alcuna traccia.

Il profilo della vittima

Artan Kaja era un imprenditore noto nella zona, titolare di una ditta che si occupava della movimentazione interna dei pancali all’interno della cartiera. La sua morte ha suscitato preoccupazione e sgomento tra i colleghi e i residenti, che si chiedono come sia potuto accadere un fatto così grave in un ambiente di lavoro. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce su questo misterioso omicidio.