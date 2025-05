La tragedia di Chamila Wijesuriya

Milano è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Chamila Wijesuriya, una barista di 50 anni, accoltellata brutalmente alla gola. La vittima lavorava presso l’hotel Berna, un luogo che, fino a quel momento, era considerato un rifugio sicuro per i suoi dipendenti e clienti.

La notizia dell’omicidio ha suscitato indignazione e tristezza tra la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della donna. Le indagini sono state avviate immediatamente, e il pubblico ministero Francesco De Tommasi ha iniziato a raccogliere prove e testimonianze per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il tentato omicidio di Hani Nasr

Non solo l’omicidio di Wijesuriya ha colpito Milano, ma anche il tentato omicidio del suo collega Hani Nasr, che è riuscito a difendersi e a sopravvivere all’attacco. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe pianificato di colpire entrambi, ma per motivi ancora da chiarire, solo la barista ha perso la vita. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di indagine, e gli inquirenti stanno cercando di comprendere le motivazioni che hanno spinto il detenuto evaso Emanuele De Maria a compiere un gesto così estremo. La sua fuga dal carcere di Bollate e il successivo suicidio dal Duomo di Milano hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità a questa tragica storia.

Le indagini in corso

Il pubblico ministero ha disposto autopsie per accertare le cause della morte di Wijesuriya e per verificare se De Maria avesse assunto sostanze stupefacenti prima di compiere l’omicidio. Questi dettagli sono cruciali per comprendere il contesto in cui si è svolta la tragedia. La comunità è in attesa di risposte, mentre le autorità lavorano per fare luce su un caso che ha scosso profondamente la città. La sicurezza nei luoghi di lavoro e la salute mentale dei detenuti sono temi che emergono con forza in questo contesto, sollevando interrogativi su come prevenire simili episodi in futuro.