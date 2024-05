Omicidio Senago: Impagnatiello, 'minuscola parte di me voleva essere scoperta'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "C'era una minuscola parte di me" dopo l'omicidio di Giulia Tramontano che "era come se cercasse aiuto, come se cercasse di essere vista da qualcuno. Spostai il suo corpo lungo quattro rampe di scale in un'abitazione di più famiglie,...

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – "C'era una minuscola parte di me" dopo l'omicidio di Giulia Tramontano che "era come se cercasse aiuto, come se cercasse di essere vista da qualcuno. Spostai il suo corpo lungo quattro rampe di scale in un'abitazione di più famiglie, in una giornata che e è esattamente quella di un anno fa in cui il sole tramonta più tardi. E' come se cercassi che un vicino di casa mi vedesse". Lo svela nel suo interrogatorio in aula Alessandro Impagnatiello alla sbarra per l'omicidio della compagna.