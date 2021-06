Omofobia: Fedeli, 'miei dubbi restano, ma in aula non mancherà mio voto su ddl Zan' (2)

(Adnkronos) – Ma nel gruppo Pd tutti si comporteranno come lei? "Tutti voteranno il ddl Zan, voti segreti compresi. Perchè sono tutte persone che ci hanno messo la faccia, che hanno fatto una battaglia politica ma poi se ti ritrovi in minoranza, voti comunque".

Quanto rischia il ddl Zan nei voti segreti? "L'ho già detto anche nella riunione con Letta. Io chiedo che il gruppo dirigente del Pd al Senato faccia una verifica seria sui numeri perchè nel momento in cui siamo noi che stiamo spingendo per andare in aula senza cambiare una virgola, non agendo o non provando a trovare una mediazione, vuole dire che siamo sicuri che abbiamo non solo fatto i conti politici, ma anche i conti numerici sul fatto che il provvedimento passerà.

Altrimenti…". Altrimenti cosa? "Altrimenti è un autoaffondamento".