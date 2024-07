In Italia sta per iniziare un weekend davvero bollente, con un'ondata di calore che scatena l'allerta rossa in 11 città.

L’Italia è nel pieno di un’ondata di calore dovuta all’anticiclone africano. L’apice del caldo si concentra nelle regioni del Centro e del Sud.

Ondata di caldo in Italia: le previsioni meteo del 12 luglio

L’Italia è nel pieno dell’ondata di calore dovuta all’anticiclone africano. In modo particolare il caldo sta mettendo a dura prova le regioni del Centro e del Sud. Nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, sono attesi picchi di 40-42 gradi, soprattutto nelle zone interne. Come riportato dal ministero della Salute, nella giornata di oggi saranno 11 le città contrassegnate dal bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio per tutta a popolazione. Le città in questione sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Allerta arancione in altre città, come Ancona, Venezia e Verona. Le restanti 11 saranno contrassegnate da bollino giallo, ad eccezione di Genova e Napoli, dove il bollino rimarrà verde come nei giorni scorsi.

Previsioni meteo per oggi venerdì 12 luglio

Nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, dovrebbe arrivare una perturbazione che rischia di portare qualche temporale al Nord. I fenomeni si concentreranno soprattutto in prossimità delle montagne, con parziale coinvolgimento della Pianura Padana, e potranno esserci anche grandinate e forti raffiche di vento. Sul resto del Paese il tempo rimane soleggiato e molto caldo, con una prevalenza di cieli sereni.