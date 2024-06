L’Inps ha fornito chiarimenti sui requisiti e le condizioni per accedere all’Opzione Donna, la misura per la pensione anticipata su cui la legge di Bilancio 2024 ha introdotto ulteriori restrizioni.

Opzione donna 2024: requisiti, criteri e il calendario dei pagamenti

Servono almeno 61 anni di età e 35 di contributi, oltre alla presenza di una situazione di disagio accertato.

Il requisito anagrafico dei 61 anni può essere ridotto di massimo due anni in caso di figli. Sono validi anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi UE. Nei primi tre mesi del 2024, a causa dell’innalzamento di un anno dell’età, le pensioni con Opzione Donna sono crollate a 1.276 dagli 11.514 del 2023.

Le lavoratrici con i requisiti possono accedere se assistono da almeno 6 mesi un familiare disabile grave, oppure hanno un’invalidità civile pari o superiore al 74%, o ancora sono dipendenti di aziende in crisi con un tavolo aperto.

Opzione donna 2024, al via i pagamenti: requisiti e condizioni

La decorrenza dei pagamenti varia: per dipendenti e autonome non prima di febbraio 2024, per il pubblico impiego dalla domanda, per la scuola dal 1° settembre 2024, per il settore artistico dal 1° novembre 2024.

Le domande aggiornate vanno presentate con le consuete modalità, la stretta sui requisiti rende sempre più stringenti le maglie per accedere a questa forma di pensione anticipata.

