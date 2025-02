Ordini medici: "Covid vinto grazie a scienza e operatori, potenziare Ssn"

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo tutti sperato in un domani migliore. In questi cinque anni molte sono state le evoluzioni. Speriamo assolutamente che il ricordo di tutto quello che è stato fatto e dato per la pandemia sia d'esempio anche per l'immediato futuro"...

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) – "Abbiamo tutti sperato in un domani migliore. In questi cinque anni molte sono state le evoluzioni. Speriamo assolutamente che il ricordo di tutto quello che è stato fatto e dato per la pandemia sia d'esempio anche per l'immediato futuro". Così Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), intervenendo questa a mattina a Roma all'evento per la Giornata nazionale del personale sanitario, che si celebra oggi, ha ricordato e ringraziato anche "tutti coloro che non ce l'hanno fatta – quasi 400 medici, 70 infermieri e 35 farmacisti – e tutti gli operatori, a vario livello, che hanno lavorato in quel periodo, quelli che si sono ammalati nel 2020, che sono guariti e sono tornati a lavorare".

"Abbiamo vinto quel periodo – evidenzia Leoni – grazie alla scienza e a coloro che hanno fatto le prime autopsie, quando era estremamente pericoloso e difficile farlo, e che hanno trovato le basi nella fisiopatologia" da cui si sono sviluppati anche "i vaccini" che ci hanno portato fuori dalla pandemia.

Guardando al presente e alle sfide future, Leoni, ha espresso gratitudine al sottosegretario alla Salute, Marcello "Gemmato perché ha sviluppato anche un'attenzione molto particolare per la licenza antibiotica che sarà sicuramente una grande sfida per il nostro futuro" caratterizzato da "un aumento impressionante di pazienti, di cittadini over 65 anni con 2 o più patologie e, quindi, con una necessità di assistenza di attenzione che può arrivare solo attraverso il potenziamento del sistema sanitario nazionale".