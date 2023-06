Home > Video > Ormai piazza del Duomo si è riempita dei sostenitori di Silvio Berlusconi, i... Ormai piazza del Duomo si è riempita dei sostenitori di Silvio Berlusconi, insieme per dargli un ultimo saluto: ecco il loro pensiero all’ex premier

Funerali Silvio Berlusconi, sono migliaia i sostenitori dell’ex Premier in piazza. Donne, uomini, ragazzi: tutti in fila per dare l’ultimo saluto al loro grande leader