: "Ormai sono cittadino americano": Piero Armenti (@pieroarmenti), dopo anni passati negli Stati Uniti, riceverà il passaporto

Non mancano le critiche anche a Piero Armenti, conosciuto sui social per raccontare la sua vita negli Stati Uniti da quando vi si è trasferito: “Se è così contento di diventare americano, che gli revocassero quella italiana, nessuno ne sentirà la mancanza”. L’uomo, che sta per diventare cittadino americano, non si fa intimorire e risponde prontamente: “Probabilmente sei arrabbiato per la tua vita e scarichi odio su quella degli altri”