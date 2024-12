Ottavia Piana è uscita dalla grotta: la speleologa è stata portata in salvo

La speleologa Ottavia Piana è stata portata in salvo dalla grotta Bueno Fonteno: le operazioni di soccorso hanno avuto successo

Era da sabato pomeriggio che la speleologa Ottavia Piana era rimasta intrappolata nella grotta Bueno Fonteno, sita nella Bergamasca. Dopo giorni di tentativi, i soccorsi sono finalmente riusciti a portarla in salvo: la 32enne è stata ora trasferita in elisoccorso all’ospedale.

Speleologa intrappolata nella grotta: Ottavia Piana è salva

159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane hanno lavoprato in questi 4 giorni per provare a salvare Ottavia Piana, e alla fine hanno avuto successo. Sì, perché la speleologa 32enne, che era rimasta intrappolata nella giornata di sabato nella grotta della bergamasca, è ora finalmente fuori pericolo. La donna è stata estratta dalla grotta questa notte, alle ore 2:59. “Ottavia non ha parlato, era cosciente e lucida stanca e provata dal dolore, però.. è andata bene. Nell’ultimo tratto siamo andati ad una velocità giusta, più passava il tempo e più lei era stanca e dolorante ma sentiva l’esterno che si avvicinava” – spiega uno dei soccorritori.

Speleologa intrappolata nella grotta: le sue condizioni di salute

Secondo quanto si apprende, Ottavia, nel corso di questi giorni maledetti, ha riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio. La donna, subito dopo essere stata estratta dalla grotta, è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo. Lì, ricoverata, è stata sottoposta alle prime cure del caso.