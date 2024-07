85enne cade nel vuoto dal quarto piano di una palazzina situata in via Thaon di Revel, a Padova

Una grave tragedia si è verificata nella mattina di oggi, giovedì 4 luglio, a Padova: un 85enne cade nel vuoto dal quarto piano e muore sul colpo; fatale il volo di oltre 10 metri e l’impatto sul cofano di un’auto.

La morte dell’85enne a Padova

L’uomo, abitava all’ultimo piano insieme alla moglie, di una palazzina in via Thaon di Revel, una laterale di via Configliachi, a Padova: è morto sul colpo dopo un volo di oltre 10 metri, schiantandosi sul cofano di un’auto in sosta.

La tragica scoperta del corpo

A scoprire quanto accaduto è stato l’assistente sanitario dell’anziano che, preoccupato perché l’uomo non rispondeva al telefono, è entrato nell’abitazione, trovando le stanze vuote e la finestra aperta: affacciandosi al terrazzo ha visto il corpo senza vita dell’85enne tra le auto parcheggiate.

Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118, ma i soccorritori del Suem non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

La dinamica della morte dell’85enne a Padova

A distanza di alcune ore dalla tragedia non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: le circostanze della tragedia sono al vaglio degli inquirenti.

Non è ancora nota neanche l’ora della morte, poiché nessuno si è accorto del violento impatto del corpo con l’auto in sosta.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’anziano e capire se ci siano stati segnali premonitori o se l’uomo soffrisse di qualche disturbo che possa averlo spinto a compiere un gesto estremo.