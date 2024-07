È morto suicida l’uomo di 75 anni denunciato per aver sparato un colpo di fucile contro un gruppo di ragazzi che stavano partecipando ad una festa di laurea a Padova.

Il suicidio del 75enne

L’anziano avrebbe perso la vita lanciandosi dal terrazzo di casa. Il 75enne aveva sparato con il fucile da caccia ferendo lievemente tre giovani che con altri amici stavano festeggiando un neo laureato, oltre la mezzanotte, nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Prima della morte avrebbe lasciato un biglietto ai familiari. Tuttavia, sul contenuto del messaggio le forze dell’ordine mantengono uno stretto riserbo.

Le indagini dopo la morte dell’uomo

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine in quanto non era la prima volta che si era lamentato per il chiasso proveniente dalle abitazioni vicine. Non si era però mai spinto a compiere gesti violenti, come in questo caso.

Prima di compiere il gesto estremo l’anziano si stava organizzando per andare a pranzo con la moglie e la figlia. Allontanatosi dalla cucina si è diretto in terrazza, da dove si è lanciato. L’allarme è stato dato da un passante al 113.

La polizia ha informato il pm di turno che sta coordinando le indagini.

Gli spari durante la festa di laurea

Un gruppo di ragazzi, che stava festeggiando la festa di laurea di un amico su un terrazzo, ha avvertito un colpo di fucile. Poco dopo, tre di loro, due di 26 anni e uno di 22, hanno notato ferite alle braccia, rendendosi conto di essere stati colpiti da un proiettile.

I carabinieri sono intervenuti per identificare il responsabile e hanno scoperto che l’unico residente con un porto d’armi nella zona era il 75enne, che abitava di fronte.

L’uomo era stato denunciato per esplosione pericolosa, detenzione illegale di munizioni, omessa custodia dell’arma e lesioni personali.