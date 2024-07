Graziana Helda Todaro è la mamma di 40 anni che venerdì mattina, a Rimini, si è lanciata dal tetto del palazzo con il figlio di sei anni in braccio. La donna ha lasciato un biglietto in cui ha spiegato i motivi del suicidio.

“Non ce la faccio più a continuare così. Vi prego, perdonatemi per quello che sto per fare”. Queste sono state le ultime parole della donna scritte su un biglietto ritrovato in una borsa.