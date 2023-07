Si chiama Elisa Roveda, la mamma 45enne che nella mattinata di oggi ha strangolato fino ad ucciderlo suo figlio di appena un anno. Il drammatico delitto è avvenuto nella loro casa di Voghera, nel pavese. “Ho ucciso mio figlio” – ha detto chiamando le autorità per autodenunciarsi.

Voghera, mamma strangola e uccide il figlio di un anno: poi si autodenuncia ai carabinieri

L’efferato omicidio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 13 Luglio, in via Mezzana a Voghera. Protagonista negativa della vicenda, la 45enne italiana Elisa Roveda. La donna ha strangolato suo figlio fino ad ucciderlo poi, forse pentendosi del proprio folle gesto, chiamare i soccorsi per autodenunciarsi. I medici del 118 sono arrivati il più in fretta possibile presso l’abitazione della donna, ma non sono riusciti a fare nulla per salvare il bambino. Il piccolo, al momento dell’arrivo dell’ambulanza, era già morto.

La donna è in ospedale: cosa succederà adesso

Erano circa le ore 9 quando i medici hanno varcato la soglia della casa di Voghera e in quel momento nell’abitazione non c’era nessun altro se non madre e figlio. La donna è stata accompagnata in ospedale nel reparto di psichiatria del Policlinico San Matteo. Per lei ora si attende la convalida dello stato di fermo.