Il sequestro è avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 6 luglio, fra le strade di Padova. Un albanese ha fermato l’auto su cui viaggiavano madre e bimbo di 6 anni e li ha minacciati con un coltello. Successivamente, l’uomo si è messo alla guida dell’auto e, con la donna e il piccolo ancora a bordo, ha iniziato a guidare verso Trento.

Padova, sequestra madre e figlio: il rapimento

L’allarme è scattato qualche ora fa, grazie ad una segnalazione del marito della donna che, non vedendola rientrare in casa ha chiamato il 112. La mamma stava accompagnando il figlio alla scuola dell’infanzia quando un 33enne albanese ha fermato l’auto e ha minacciato lei e il piccolo con un coltello. L’uomo ha poi preso possesso del veicolo, immobilizzato con fascette di plastica le caviglie del bimbo e della madre, e si è messo alla guida. I carabinieri sono entrati in contatto con la donna che, minacciata dall’albanese rispondeva in maniera evasiva.

Padova, sequestra madre e figlio: l’inseguimento

Le autorità si sono dunque messe alla ricerca dell’automobile, intercettandola a circa 100 chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto il sequestro. Le auto dei carabinieri hanno fermato il veicolo a Grigno (Trento): l’uomo è stato arrestato, mentre mamma e figlio sono stati liberati.