Pakistan: 8 morti e diversi feriti in esplosione autobomba

Islamabad, 30 set. (Adnkronos) – Otto persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba fuori dal quartier generale delle forze di sicurezza pakistane nella città sud-occidentale di Quetta. Le autorità locali hanno riferito che prima dell'esplosione del veicolo, quattro uomini armati a bordo sono scesi e hanno iniziato a sparare contro i soldati nella zona.