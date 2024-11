Pakistan, autobus del matrimonio finisce in un fiume: 14 morti

Un autobus con 25 persone a bordo è precipitato in un fiume nella regione montuosa di Gilgit-Baltistan, in Pakistan. La tragedia è avvenuta ieri sera, quando il mezzo stava trasportando 25 invitati di un matrimonio. Sul bus era presente anche la sposa: l’unica sopravvissuta.

Pakistan, autobus nel fiume: 14 morti e 10 dispersi

14 morti e 10 dispersi. È questo il tragico bollettino dell’incidente che è avvenuto nella prima serata di ieri in Pakistan e più precisamente nella regione montuosa di Gilgit-Baltistan. Per motivi ancora tutti da chiarire, il conducente del bus del matrimonio avrebbe perso il controllo del suo mezzo, fino a finire in un fiume. Una vera e propria tragedia che ha tolto la vita a 14 persone, mentre altre 10 sono disperse, con poche possibilità di salvezza. L’unica sopravvissuta? Proprio la sposa, comunicano oggi i servizi di emergenza.

Pakistan, autobus nel fiume: i soccorsi

“L’autobus trasportava 25 passeggeri. Solo la sposa è sopravvissuta. Finora sono stati trovati 14 corpi e 10 persone sono ancora disperse” – ha confermato poche ore fa Wazir Asad Ali, uno dei responsabili delle operazioni di soccorso.