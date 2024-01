Pakistan: Islamabad, 'attacco Iran è violazione non provocata spazio aereo'

Islamabad, 17 gen. (Adnkronos) – Il Pakistan ha condannato fermamente l'attacco aereo iraniano all’interno dei suoi confini che ha ucciso due bambini, definendolo una “violazione non provocata del suo spazio aereo” e avvertendo di ritorsioni. L'Iran ha riferito all’agenzia di stampa filo governativa Tasnim di aver utilizzato "attacchi con missili di precisione e droni" per distruggere due roccaforti del gruppo militante sunnita Jaish al-Adl, noto in Iran come Jaish al-Dhulm, nell'area di Koh-e-Sabz, nella provincia del Balochistan sud-occidentale.

L'attacco ha ucciso "due bambini innocenti", ha affermato il ministero degli Esteri pakistano e ha avvertito l'Iran di "gravi conseguenze. È ancora più preoccupante che questo atto illegale abbia avuto luogo nonostante l'esistenza di diversi canali di comunicazione tra Pakistan e Iran".