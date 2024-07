L'escursionista americana è caduta in un crepaccio a Pale di San Martino: l'incidente in quota si è rivelato mortale

Un gravissimo incidente in quota è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 15 luglio, alle Pale di San Martino, tra il Veneto e il Trentino: un’escursionista americana ha perso la vita dopo essere scivolata in un crepaccio e aver fatto un volo di circa 25 metri. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Pale di San Martino, escursionista americana cade da 25 metri: l’incidente

Erano circa le 16:30 del pomeriggio di ieri, quando alle Pale di San Martino è avvenuto un tremendo incidente che è costato la vita ad un’escursionista americana. La donna stava percorrendo il sentiero 716 proprio nella zona al confine tra il Veneto e il Trentino quando ha improvvisamente perso gli appoggi ed è finita a valle. Una caduta di circa 25 metri nel crepaccio che ha avuto conseguenze devastanti: l’americana è morta sul colpo.

Pale di San Martino, escursionista americana cade da 25 metri: i soccorsi

Sul posto, dopo pochi attimi, è arrivato l’elicottero del Soccorso alpino e speleologico di San Martino di Castrozza, chiamato da un amico della donna che con lei stava partecipando all’escursione. I soccorritori si sono calati a valle e hanno trovato il corpo dell’escursionista: purtroppo per lei non c’era già più nulla da fare.