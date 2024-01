Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, domani udienza convalida gip

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - E' stata fissata per domani alle 13, davanti al gip del tribunale di Palermo, l'udienza di convalida per il fermo di Andrea Cangemi, il 20enne fermato con l'accisa di avere ucciso Francesco Bacchi, 20 anni, nella notte tra sabato e domenica nei pressi de...

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) – E' stata fissata per domani alle 13, davanti al gip del tribunale di Palermo, l'udienza di convalida per il fermo di Andrea Cangemi, il 20enne fermato con l'accisa di avere ucciso Francesco Bacchi, 20 anni, nella notte tra sabato e domenica nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo. Cangemi è accusato di omicidio preterintenzionale. Indagati anche in cinque, tra cui 2 minori, per rissa aggravata.