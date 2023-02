Palestinesi incendiano degli penumatici dopo raid israeliano

Roma, 6 feb. (askanews) – Manifestanti palestinesi danno fuoco a degli pneumatici per bloccare una strada che porta a Gerico, dopo che l’esercito israeliano in un raid avrebbe ucciso almeno 5 presunti uomini armati nella città della Cisgiordania.

Gli islamisti di Hamas hanno confermato che tra le vittime ci sono dei loro combattenti, affermando in un comunicato che il gruppo di base a Gaza è in lutto per i membri della sua ala militare uccisi “in uno scontro armato contro l’occupazione sionista”.