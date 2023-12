Pallanuoto: Torneo 4 Nazioni, l'Italia travolge la Francia 20-3 in finale

Roma, 30 dic. – (Adnkronos) – Si chiude col botto il torneo di Malta. Il Settebello travolge 20-3 la Francia e si prepara alla partenza per Euro Zagabria-Dubronik 2024 con molto entusiasmo. Gli azzurri, che si presentavano al match a pari punti con i transalpini, si aggiudicano anche il "Quattro Nazioni Pre Europeo", dopo aver vinto la "Sardinia Cup". Nel turn over azzurro resta in tribuna il capitano Di Fulvio (sei gol nelle due partite precedenti) e il co-capitano Del Lungo si riprende i gradi di capitano. Nel tabellino dei marcatori spiccano i 5 gol di Bruni. Prima di loro l'Olanda ha superato Malta 22-7.

Campagna traccia il bilancio e annuncia i convocati per gli Europei. “Si chiude con una vittoria una stagione secondo me molto positiva, in termini di risultati con circa il 90% di vittorie tra tutte le partite disputate. Abbiamo sicuramente incamerato utili informazioni per cercare di alzare il livello e adesso siamo pronti per le prime due battaglie del nuovo anno che sono appunto l’Europeo e il Mondiale. Andremo in Croazia con gli stessi 15 di Fukuoka perché mi sembra giusto dare a loro ancora questa opportunità. Non hanno demeritato la scorsa estate e stanno tutti bene. Anche gli altri si sono comportati molto bene e mi hanno messo in difficoltà fino all’ultimo”.

Questi i convocati: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.