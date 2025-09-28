Pallavolo: le felicitazioni di Mattarella, azzurri l'8 ottobre al Quirinale con azzurre**

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Julio Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre.

“Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”, le parole del Capo dello Stato. Il Quirinale si è messo in contatto col presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, per far pervenire alla Federazione, alla squadra e allo staff i rallegramenti del Capo dello Stato.