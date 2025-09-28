Pallavolo: Rampelli, 'eccellenza che va oltre il calcio, avanti con adeguati investimenti'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Dopo l'esaltante vittoria della pallavolo femminile, oggi l'Italia festeggia il titolo mondiale nella pallavolo maschile. Con una squadra magica, capitanata da un fuoriclasse come Giannelli e con un commovente ed esaltante spirito di squadra, la pallavolo ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Dopo l'esaltante vittoria della pallavolo femminile, oggi l'Italia festeggia il titolo mondiale nella pallavolo maschile. Con una squadra magica, capitanata da un fuoriclasse come Giannelli e con un commovente ed esaltante spirito di squadra, la pallavolo doppia un risultato mondiale. E questo successo, che si aggiunge alle già numerose vittorie di questi decenni in tante discipline sportive, dimostra la tenacia e la classe degli atleti azzurri in tanti sport.

Esiste un'eccellenza che va oltre il calcio. Risultati che devono essere accompagnati da adeguati investimenti per confermare il segnale che l’Italia intende creare atleti di livello mondiale. Questi ragazzi dedicano la loro giovinezza alla grandezza sportiva e portano il nome dell'Italia in vetta al mondo. Gliene siamo grati". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.