Palou de Comasema (Merck Italia): "Importante dialogo fra generazioni"

Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) – “In un progetto di questo tipo è fondamentale la presenza di tutte le generazioni: prima di tutto dobbiamo capire la differente prospettiva delle diverse generazioni circa il concetto di salute. Secondo la percezione della generazione senior, la salute è solamente fisica, mentre per le nuove generazioni la salute è anche mentale. Questa percezione deve aiutare l'industria farmaceutica Merck a sviluppare le innovazioni. Noi abbiamo quattro diverse generazioni da integrare, ma prima dobbiamo capirne le diverse prospettive”. Così Ramon Palou de Comasema, presidente e amministratore delegato healthcare di Merck Italia, ieri a Roma, nel corso di del convegno ‘Emerging healthcare trends. A closer look across generations’ che ha visto la presentazione della ricerca realizzata dalla Luiss in collaborazione con Merck Italia che ha fotografato l’evoluzione del concetto di salute nelle generazioni italiane.