Pancia gonfia in menopausa: consigli e cattive abitudini

Il periodo della menopausa, già di per sé delicato, comporta una serie di sintomi come vampate, ma anche difficoltà a dimagrire. In questa fase poi si va incontro a problemi di gonfiore addominale e di pancia gonfia difficile da ridurre. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire quali errori sono da evitare e come tornare così in forma.

Pancia gonfia in menopausa

La menopausa è una fase della vita di ogni donna che ha inizio intorno ai 45 anni all’incirca e che comporta delle difficoltà. In questa fase, infatti, si fa maggiormente fatica a perdere peso, anzi, si tende a ingrassare e subentrano poi altri sintomi che risultano essere alquanto difficili da gestire. La pancia gonfia è sicuramente uno dei problemi comuni per molte donne.

In questa fase la pancia tende a gonfiarsi poiché, con la menopausa, si va incontro a un aumento del peso corporeo. Man mano che si va avanti con l’età, si ha anche un calo degli estrogeni, gli ormoni femminili per cui si ha anche una diminuzione del metabolismo per cui riuscire a dimagrire è molto più difficile e non sempre possibile.

I grassi, le cellule adipose tendono a depositarsi soprattutto nella zona dell’addome portando così a pancia gonfia e aumento anche di alcune patologie, come rischio cardiovascolare, tra le tante, appunto. Per evitare tutto ciò, si consiglia di idratarsi nel modo giusto bevendo acqua a piccoli sorsi, a cominciare dal mattino appena sveglie.

Un bicchiere d’acqua, appena alzate, aiuta a reidratare l’organismo. Si consiglia poi di consumarla anche durante i pasti cercando di non superare i 600 ml di acqua a pasto. le tisane non zuccherate e l’acqua aromatizzata con delle foglioline di menta aiutano a bere di più e quindi a sgonfiare.

Pancia gonfia in menopausa: errori da evitare

Per non avere la pancia gonfia in menopausa, già considerata una fase molto delicata, è bene non incappare in alcuni errori a cui solitamente si va incontro e che sicuramente non aiutano. Molti pensano che saltare la colazione possa aiutare a sgonfiare, in realtà non è così. Rinunciare al primo pasto della giornata significa ingrassare e quindi abbuffarsi poi ai pasti.

Si pensa poi che saltare i pasti permetta di perdere peso e invece è sbagliato dal momento che si arriverà poi ad eccedere ai pasti successivi come il pranzo o la cena. Quindi, consumare i pasti alle ore giuste permette di nutrirsi e di rispettare il proprio programma alimentare. I carboidrati non vanno mai eliminati, semmai si consiglia di non superare con le porzioni.

Mai sottovalutare i condimenti. L’olio è ammesso in menopausa, ma bisogna cercare di non esagerare con questo condimento, in quanto causa la pancia gonfia, appunto. Sarebbe meglio optare per un cucchiaio di olio e scegliere condimenti maggiormente leggeri come erbe aromatiche o spezie.

No ai piatti già pronti che si vendono nei supermercati dal momento che contengono un eccesso di sale, causa della ritenzione idrica e a sua volta del gonfiore addominale. In tal caso, meglio preparare i pasti poco prima di andare al lavoro e optare per porzioni maggiormente piccole, ma nutrienti e ricche di benefici.

Pancia gonfia in menopausa: integratore

Per una migliore forma fisica e considerando che la menopausa comporta delle difficoltà come la pancia gonfia che è difficile da ridurre in questa fase, è consigliato integrare all’alimentazione un supporto quale Spirulina Ultra che fonde tutti i nutrienti utili per raggiungere tale scopo e quindi dimagrire rapidamente.

Una formula in compresse, italiana, che ha ottenuto il consenso di tutti: da nutrizionisti a consumatori sino al Ministero della Salute. Assolutamente efficace perché riduce l’apporto calorico, mantiene il metabolismo in attività affinché sia utile a perdere peso e sazia senza doversi abbuffare ai pasti successivi.

Per chi volessi saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Utile come integratore poiché privo di sostanze nocive o dannose, ma soltanto di elementi naturali come la spirulina che combatte i depositi di grasso che si presentano nei punti critici come l’addome, appunto e la gymnema che stimola il metabolismo di lipidi e di carboidrati sopperendo così alla fame.

Sono consentite soltanto due compresse al giorno prima dei pasti, come consigliato da esperti, da assumere con dell’acqua per ottenere preziosi benefici.

Una formula dimagrante da ordinare soltanto sulla pagina ufficiale in quanto originale ed esclusiva. Il consumatore compila il form con i dati personali per ottenere così l’offerta di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento in contanti, Paypal o carta di credito.

