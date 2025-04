Sulla tomba di Papa Francesco vi è un clamoroso errore. Ecco di cosa si tratta.

Papa Francesco: il nome Franciscus sulla lapide della bara

Come sappiamo Papa Francesco aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di avere sulla lapide esclusivamente la scritta in latino “Franciscus“.

Ciò è stato realizzato ma ecco che è spuntato fuori un errore davvero clamoroso. Ad accorgersene per primo è stato il Settimanale l’Espresso. Ma quindi, cosa c’è di sbagliato sulla tomba di Papa Francesco? Vediamolo ora insieme.

Papa Francesco, errore clamoroso sulla tomba: cosa c’è di sbagliato?

Grazie al Settimanale l’Espresso si è scoperto un errore sulla tomba di Papa Francesco. La scritta in latino “Franciscus” presenta infatti un errore grafico, per l’esattezza la spaziatura tra le lettere è irregolare e soprattutto non tiene conto della diversa forma dei caratteri. A questo punto entra in gioco il cosiddetto kerning, ovvero quella operazione che viene eseguita per aggiustare manualmente lo spazio tra coppie di lettere di una parola con l’obiettivo di rendere la parola il più leggibile possibile. Infatti alcune lettere sono come dire più snelle di altre, prendiamo ad esempio la lettera “f” o la lettera “i”, altre invece occupano più spazio, come la lettera “g” o la lettera “o”. Per questo la distanza tra le lettere viene modificata manualmente, con le lettere più snelle che vengono allontanate, mentre quelle più tonde avvicinate. Questo procedimento non è stato però svolto dal marmista che si è occupato di incidere il nome “Franciscus” sulla bara di Bergoglio: è infatti davvero esagerata la distanza tra le lettere “R, A e N”.