Oggi i fedeli si sono radunati a Santa Maria Maggiore per omaggiare la tomba di Papa Francesco, mentre arrivano le prime foto della sepoltura.

La tomba di Papa Francesco è già diventata meta di pellegrinaggi. Oggi, domenica 27 aprile, i fedeli si sono radunati in fila a Santa Maria Maggiore per rendere omaggio al loro amato Pontefice, mentre le prime immagini del suo sepolcro sono state diffuse, suscitando forti emozioni e riflessioni sulla sua eredità spirituale.

Le visite alla tomba di Papa Francesco

Le visite alla tomba di Papa Francesco, situata nella basilica di Santa Maria Maggiore, sono iniziate questa mattina alle 7.00. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di romani, pellegrini e turisti si sono messi in fila, alcuni arrivando con largo anticipo, per poter rendere omaggio per primi al Pontefice.

La commozione è palpabile tra i presenti, che giungono da ogni angolo del mondo. Nel pomeriggio, alle 16.00, è prevista la visita dei cardinali, che si dirigeranno in pellegrinaggio alla tomba del Papa dopo aver varcato la Porta Santa. L’ultimo accesso alla basilica sarà permesso alle 18:30.

Diffuse le prime foto della tomba di Papa Francesco dopo i funerali: la reazione dei fedeli

I media vaticani hanno diffuso le prime immagini della tomba di Papa Francesco, situata tra la Cappella Paolina, dove si trova l’icona della Madonna Salus Populi Romani, oggetto della sua profonda devozione, e la Cappella Sforza, vicino all’Altare di San Francesco.

Realizzata in marmo ligure, la tomba richiama la terra d’origine dei nonni del Pontefice. Sulla pietra è inciso il nome “Franciscus” insieme alla riproduzione della sua croce pettorale, mentre una rosa bianca e una luce soffusa illuminano il simbolo. I fedeli, commossi, si fermano in preghiera davanti a questo semplice e toccante memoriale, sentendo la presenza di Papa Francesco tra di loro.

La sala stampa vaticana ha diffuso alcune immagini della sepoltura, simbolo della fine del cammino terreno di Papa Francesco. Nel frattempo, domani alle 9 si terrà la Congregazione generale dei Cardinali, che dovranno stabilire la data di inizio del Conclave. Questo potrà iniziare entro quindici giorni dall’inizio della sede vacante, o al massimo venti giorni dopo. La celebrazione del Conclave dovrebbe quindi avvenire tra il 5 e il 10 maggio.